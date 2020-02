Opel Insignia GSI recebe sistema de tração integral Twinster A nova versão do Insignia exibe tração integral, suspensão com controlo eletrónico, vectorização de binário e revisto motor 2.0 Turbo mais económico 18%. motores AutoMais motores/opel-insignia-gsi-recebe-sistema-de-tracao_5e4c0c44ee210512b2d0463a





A nova versão do Insignia exibe tração integral, suspensão com controlo eletrónico, vectorização de binário e revisto motor 2.0 Turbo mais económico 18%.

Apresentado no Salão de Bruxelas, o renovado Insígnia recebe a versão topo de gama GSI com motor 2.0 litros turbo a gasolina com 230 CV, caixa automática de nove velocidades e a tração integral Twinster com vectorização de binário.

O sistema consegue controlar a distribuição de binário para cada roda individualmente, em frações de segundo, tendo como aliado nesta função o sistema de travagem com servo freio eletro-hidráulico e suspensão com amortecedores controlados eletronicamente. O sistema Twinster tem, no eixo traseiro, um módulo formado por duas embraiagens mutidisco no lugar de um diferencial convencional. Assim, o binário é entregue a cada roda de forma independente, fazendo, assim, a vectorização.

O Insignia GSI tem quatro modos de funcionamento: Standard (predefinido), Tour, Sport e o Competition, este exclusivo deste modelo. Dois toques no botão do ESP e deixa este desativado. A caixa de nove velocidades tem patilhas no volante.