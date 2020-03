Oitava geração do VW Golf chega a Portugal a partir de 24.456€ Modelo importante para a casa alemã, a oitava geração do Golf chega ao mercado nacional com várias novidades e preços a partir de 24.456 euros. motores AutoMais motores/oitava-geracao-do-vw-golf-chega-a-portugal-a-_5e74dabe225959196105a46d





Mantendo a receita evolutiva no que toca ao estilo, o VW Golf aposta muito na tecnologia e na conectividade, não espantando o facto da Volkswagen ter identificado o carro como “Inteligente, digital e eletrificado.”

Se no exterior a evolução não muda muito daquilo que tem sido o Golf nos últimos anos, o interior marca uma clivagem evidente com o passado, com um estilo mais ousado e tecnologicamente muito avançado. Ainda no capítulo da tecnologia, o Golf está equipado de série com tecnologia LED.

A gama Golf oferece a hibridização para conter emissões e consumos, descartando uma versão elétrica pois a gama ID já revelou o ID.3, modelo paralelo ao Golf e que assegurará a oferta antes coberta com o e-Golf. Com a proposta de cinco versões híbridas, o Golf é mais eficiente e oferece até 17% menos em termos de consumos. As variantes eTSi e eHybrid destacam-se, com o primeiro a utilizar a tecnologia “mild hybrid” de 48 volts com 110, 130 e 150 CV (sendo que este já está à venda em Portugsl) e o segundo a utilizar o sistema Plug In de carregamento externo da bateria, com duas versões: 204 e 245 CV. Estes dois, só chegam no mês de julho. Finalmente, a gama Golf também cuidará dos adeptos de carros desportivos, cm o lançamento a partir de agosto de um triunvirato de modelos: Golf GTD, turbodiesel com 200 CV, Golf GTI com 245 CV e o Golf R que terá 300 CV.

Como referimos, o interior destaca-se pela digitalização, com dois ecrãs de generosas dimensões e controlos digitalizados para que as suas funções sejam percetíveis pelo utilizador. O Golf reclama para si ser o primeiro modelo do segmento a oferecer de série um painel de instrumentos digital, o “Innovision Cockpit”. Há um novo controlo de voz com assistente virtual, reagindo aos comandos de voz naturais, tem uma chave móvel digital que, no futuro, vai permitir descartar a chave tradicional funcionando o “smartphone” como acesso ao veículo.

Com os sistemas “We Connect” e “We Connect Plus”, o novo Golf está sempre conectado com ligações via internet, com “streaming”, rádio online e muitas outras funções. Através do “We Upgrade”, haverá a possibilidade de ativar funções e sistemas por via aérea, fazendo, igualmente, atualizações de software via internet.

Como dissemos, o Golf tem um assistente digital no caso a Alexa, podendo o utilizador pedir para passar música, controlar dispositivos inteligentes compatíveis, dar informação de noticias, previsões meteorológicas e tudo aquilo que é possível com esta tecnologia.

O Golf é o primeiro Volkswagen a estabelecer novos padrões de segurança com a possibilidade de comunicar com outros veículos através do sistema Car2X, oferecido de série. Com este sistema, os veículos podem “falar” entre si e permitir que acidentes sejam inevitáveis.

Outra novidade é o “head up display” que fornece, no para brisas e na linha de visão do condutor, informações como velocidade ou instruções do sistema de navegação. Mas há mais: a oitava geração do Golf está disponível com os sistemas “IQ.Drive” e o “IQ.Light”. O primeiro disponibiliza o “Travel Assist” que permite a condução semi autónoma, acelerando ou travando consoante as necessidades até velocidades de 210 km/h. O segundo oferece tecnologia de iluminação com o LED IQ.Light, aumentando a segurança na condução noturna.

O sistema “Smart Home” oferece a personalização 2.0, ou seja, armazena a configuração de um condutor e armazena-a na “cloud” recuperando-a sempre que necessário ou após trocas de condutor. O ar condicionado tem três zonas e graças ao “Smart Climate” há várias funções intuitivas do ar condicionado como “aquecer mãos” ou “ar fresco”, tudo controlado por voz. Finalmente, o sistema de som oriundo da marca norte americana “Harman Kardon”, oferecido como opcional e com potência de 480 watts.

O Volkswagen Golf terá quatro linhas de equipamento: Golf, Life, Style e R.-Line, desaparecendo os habituais Trendline, Comfortline e Highline. De série e na base da oferta está já incluído os faróis LED, acesso e arranque mãos livres, painel de instrumentos digital, serviços e funções “We Connect” e “We Connect Plus”, volante multifunções, ar condicionado automático, Lane Assist, Front Assist com sistema preditivo de peões, cruise controlo adaptativo e Car2X.

Quanto a preços, a gama do Golf arranca nos 24.456 euros (Golf 1.0 TSI 110 CV) e culmina nos 40.278 euros (Golf 1.5 TSI 150 CV DSG MHEV R-Line), passando pelos 25.928 euros do 1.0 TSI 110 CV Life, os 32.621 euros do 1.5 TSI 150 CV Life. Seguem-se os 32.377 euros do 1.5 TSI 130 CV Style e os 38.641 euros do 1.5 TSI 150 CV R- Line. As variantes a gasolina culminam com o Golf 1.5 TSI 150 CV Life DSG MHEV que custa 33.627 euros e o já citado 1.5 TSI 150 CV R-Line DSG MHEV.

No lado diesel da gama, temos o Golf 2.0 TDI 115 CV Life (32.253 euros), o Golf 2.0 TDI 115 CV Style (38.648 euros), 2.0 TDI 150 CV DSG Style (45.781 euros) e, finalmente, o Golf 2.0 TDI 150 CV DSG R-Line (44.554 euros).

Para ficar a conhecer tudo sobre o comportamento e a utilização do novo VW Golf, pode clicar aqui para ler o primeiro ensaio ao novo modelo e, também, fique a conhecer todas as diferenças entre a sétima e a oitava geração do Golf.