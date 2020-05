Os nossos camaradas do sítio Carscoops “apanharam” o novo Golf GTI TCR que a Volkswagen acreditou que ninguém iria perceber em pista.

Retiraram toda a camuflagem do carro e acreditaram que todos o iriam confundir com um normal Golf GTI. Mas a verdade é que o carro das imagens é um Golf GTI, sim, mas a versão TCR que faz a ligação entre o GTi e o R, que tem tração integral.

As diferenças não parecem muitas entre o TCR e o GTI, mas há um novo para choques dianteiro, um spoiler traseiro maior e alguns retoques no difusor traseiro que continua com duas saídas de escape.

O motor será o do Golf GTI e terá tração dianteira, mas terá mais potência, certamente aproximando-se dos 300 CV, enquanto o GTI terá 245 CV e o Golf R estará nos 333 CV.