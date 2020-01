O que será este Renault? Um novo SUV, um OVNI ou o novo Koleos? A imagem foi publicada pelos nosso camaradas holandeses da Auto Week e mostra um protótipo de belo aspeto e com os logótipos da Renault. motores AutoMais motores/o-que-sera-este-renault-um-novo-suv-um-ovni_5e2871d33555ec12713abadc





A imagem foi publicada pelos nosso camaradas holandeses da Auto Week e mostra um protótipo de belo aspeto e com os logótipos da Renault.

As dúvidas são muitas: é este o substituto do Espace? Do Koleos? Ou nada disso e é um novo modelo que mostra a nova linguagem de estilo da Renault para o futuro? A foto de um leitor da Auto Week mostra, apenas, um SUV de generosas dimensões e um estilo muito agradável. Não tem nada a ver com o que é habitual na Renault e por isso as dúvidas que levanta.

Será que é um protótipo funcional que estava a mudar de local, ou é mesmo o protótipo de um futuro SUV. Até ao Salão de Genebra e durante o certame helvético, teremos novidades.