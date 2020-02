O primeiro Skoda SUV totalmente elétrico vai chamar-se Enyaq Está confirmado que o primeiro SUV totalmente elétrico e o primeiro veículo elétrico nascido de raiz (o Citigo tem base no modelo com motor de combustão) da casa checa chamar-se-á Enyaq. motores AutoMais motores/o-primeiro-skoda-suv-totalmente-eletrico-vai-_5e450276d617441277af2e40





O nome deriva do nome irlandês Enya, traduzido “fonte de vida”, acrescentando a Skoda o Q que faz parte dos modelos SUV da casa checa (Kamiq, Karoq e Kodiaq). O Enyaq será a versão de produção em série do Skoda Vision iV, revelado o ano passado. Estará à venda em 2021, prometendo a Skoda que terá 10 modelos eletrificados debaixo da submarca iV até ao final de 2022.

O Enyaq terá tamanho semelhante ao do Kodiaq e terá como base a plataforma MEB, tendo um conjunto motriz elétrico com quatro rodas motrizes e um motor de 305 CV que oferece 500 km de autonomia e capacidade de recarregar 80% da carga da bateria em 30 minutos.

Já o interior mostra-se diferente do que tem sido habitual na Skoda, com ecrãs a fazer de painel de instrumentos e um enorme tablet no centro do tabliê, tudo com um aspeto minimalista. Desaparece o túnel central o que oferece mais espaço para arrumações, incluindo um local fechado que tem dois carregadores sem fios para dois telefones.

O estilo do modelo também se afastará um pouco daquilo que tem sido habitual, na frente, com uma linha LED a ligar os dois extremos à largura do carro, uma grelha diferente, enquanto na traseira tudo é mais simples , enquanto que na lateral reconhece-se melhor o perfil de carros como o Scala, por exemplo.