A Skoda só divulgou fotos do seu novo modelo elétrico depois de um ensaio proporcionado a alguns jornalistas. Os nossos camarada do sítio russo Kolesa oferecem a primeira visão do que poderá ser o Enyaq.

O carro chegará ao mercado até ao final do ano e já se sabem alguns pormenores como o AUTOMAIS já lhe contou. Falamos da plataforma MEB e a propulsão elétrica que deverá ser a mesma usada no futuro ID.4 da Volkswagen com diversas variantes.

A previsão da Kolesa não foge aos códigos habituais nos produtos da Skoda, e se o carro final estiver perto daquilo que os russos mostram, o Enyaq será o mais agradável SUV da Skoda em termos de estilo.

O Enyaq será o primeiro Skoda de tração traseira desde os anos 90 quando lançou o Favorit com base no Polo da VW. O modelo terá uma autonomia até 500 km, oferecidos pela bateria de 82 kWh. Uma versão RS oferecerá 306 CV e um 0-100 km/h em 6,2 segundos. Dizer que estes desenhos da Kolesa não são desenhos oficiais da Skoda.