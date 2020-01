O novo Citroen C4 poderá ser assim Os nossos camaradas da revista francesa L’Automobile Magazine acreditam que o novo Citroen C4 será assim. motores AutoMais motores/o-novo-citroen-c4-podera-ser-assim_5e287febd617441277a4ba87





Os nossos camaradas da revista francesa L’Automobile Magazine acreditam que o novo Citroen C4 será assim.

Publicamos, com a devida vénia, os desenhos exclusivos da publicação francesa que mostram o que poderá ser o regresso da Citroen ao segmento dos familiares compactos, com o C4. Tudo porque a PSA hierarquizou o alinhamento das marcas, ainda antes da chegada da FCA: a DS é a marca Premium, a Peugeot uma generalista com aspeto Premium e rival da VW, a Opel é uma generalista alemã e a Citroen fica com o coração do mercado.

Para isso, a Citreoen já recebeu cinco novidades em três anos, mas ficou a faltar um modelo desde que o C4 desapareceu em 2018, descontando aqui o C4 Cactus que apesar de ter sido aburguesado na segunda geração para tentar colmatar essa falha.

Perante tudo isto, a divisão de produto liderada por Xavier Peugeot, decidiu criar uma berlina reinventada para este regresso da Citroen ao segmento, permitindo, assim, que a tradição da casa do “Double Chevron” seja honrada. Assim, foram criadas duas opções: o C41 com 5 portas e 4,40 metros de comprimento que é o modelo das imagens, e o C43 que tem 4,60 metros de comprimento e que se destinará aos mercados asiáticos e da América do Sul. O primeiro é um dois volumes, o segundo é um três volumes. Os dois carros continuam com aspeto de SUV, mas estão um pouco mais baixos para melhorar a aerodinâmica e não elevar em demasia o peso e conter as emissões de CO2.

O novo C4 não terá a plataforma EMP2 que o próximo 308 terá como base, mas sim a CMP que é a plataforma do DS3 Crossback, Peugeot 208 e 2008, por exemplo. Uma plataforma mais simples e barata que permitirá uma gama de preços mais acessível. Por outro lado, o C4 não terá uma versão híbrida, apenas uma opção elétrica, tal como sucede com o DS3 Crossback E-Tense, com um motor de 136 CV e uma bateria de 50 kWh. O C4 deverá ser comercializado ainda este ano, e além da motorização elétrica, contará com motores a gasolina e pelo menos um bloco a gasóleo.