Alem de visitar a zona dos clássicos, o BMW Welt tem uma área de venda de veículos novos e usados.

Antigamente, vinham clientes de todo o mundo receber o seu carro diretamente no icónico edifício da BMW, o BMW Welt. A Covid-19 obrigou ao fecho das instalações. Mas a BMW vai reabrir no dia 4 de maio, podendo os alemães – já que os outros estão proibidos de viajar – ir buscar o seu carro novo ao Welt e visitar a loja “Lifestyle & Accessory” para complementar o equipamento do carro e do proprietário.

Todas as recomendações de segurança vão ser tomadas, nomeadamente, limitado contacto pessoal, uso de máscaras e desinfeção regular das mãos.

Além disso, cada cliente irá para uma zona privada onde será dada uma demonstração virtual de todas as funções do novo carro. O espaço do BMW Welt estará aberto da 8 da manhã às 20 horas, mas com o BMW Museum, o BMW Group Classic e os restaurantes fechados. Também não haverá visitas guiadas ao edifício e o BMW Welt Junior Campus não será realizado.