Previsto para os dias 21 e 28 de maio, o leilão “Diving Into Summer” da RM Sotheby’s irá colocar à venda um Ferrari F50 especial.

Saiu da fábrica de Maranello, foi importado para a Alemanha, esteve no espaço da Ferrari no Salão de Frankfurt de 1995, sendo vendido imediatamente ao final do certame a um colecionador da marca de Enzo Ferrari, Michael Gabel.

O carro acabou por receber em 2016 o certificado de modelo original com números de chassis e motor corretos, por parte da Ferrari Classiche. Foi nesse mesmo ano que o carro recebeu uma ampla revisão que levou à montagem de um novo depósito e proteção do mesmo, revisão esta orçada em 30 mil euros.

O F50 permaneceu na Alemanha até 2017, quando foi levado para os Estados Unidos pela JK Technologies, num processo que ficou em 100 mil dólares. O carro tem, apenas, 5425 km e a cor continua a ser o “Rosso Corsa”. Vai agora ser vendido em leilão, com o “Fferrari Classiche Red Book”, os manuais originais, o livro de manutenção, os documentos de importação, o kit de ferramentas e o álbum de fotografias da Ferrari documentando o processo de produção do veículo. Para a venda, o F50 foi submetido a uma inspeção por parte da Ferrari de New England, nos EUA.

Com um motor V12 de 4.7 litros sem turbo, o F50 debita 512 CV e o bloco chega às 8 mil rotações. O preço esperado pela RM Sotheby’s está entre os 2.5 e os 2.75 milhões de dólares.