Já se sabia que depois do sucesso do i-Pace, a ideia que pairava na mente de Ralf Speth e dos responsáveis da Jaguar acabou por se materializar: dar á Jaguar mais modelos elétricos, nomeadamente, uma berlina de topo com esta motorização. Aqui está o XJ, modelo tradicional na gama Jaguar e que abandonará o motor de combustão interna.

O carro apareceu pela primeira vez, mas debaixo das vestes de um XF apesar de ser evidente que o carro que está por baixo é bem diferente. Desde logo pela forma da carroçaria, com um tejadilho arredondado, um longo capô e uma linha de cintura muito subida. A frente deverá ter já as soluções do novo carro, enquanto que na traseira é uma cópia simples do XF.

Nota-se que o carro tem uma longa distância entre eixos – onde viverá a bateria – e vias largas, com as rodas saídas. Evidentemente que o XJ terá uma nova plataforma para acomodar o sistema elétrico. Mais detalhes serão dados quando se aproximar a data de revelação.