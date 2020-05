Oh!! O carro avariou: está a fazer um barulho esquisito e há luzes a acenderem no painel de instrumentos… tosse, tosse e… morreu! O que fazer agora? Pode não ser tão dramático, pode ser apenas a necessidade de fazer uma revisão normal. A questão é: ir ao reparador oficial, ao concessionário, ou a uma oficina privada de um mecânico amigo do amigo do amigo.

A primeira tentação é ir à oficina mais perto e resolver o problema imediatamente. Mas, será que oferecem o melhor serviço, a melhor solução e o preço compensa? Não pense que só há pontos favoráveis de um lado e negativos do outro. Nada disso. Por isso mesmo vamos ajudá-lo com essa escolha.

Oficina independente

A diferença fundamental entre a oficina independente e um reparador oficial reside no tamanho do negócio, que lhe permite oferecer preços mais acessíveis devido aos menores custos. Uma boa oficina particular tem a vantagem de ter um serviço mais personalizado com forte foco na satisfação do cliente para o fidelizar, até porque o volume de negócios aumenta pelo muito famoso “boca a boca”. As oficinas mais respeitáveis são, na maioria das vezes, geridas por ex-funcionários de concessionários oficiais, pelo que conhecem bem a forma de funcionar.

Não tenha problemas em fazer perguntas: se a oficina tem certificação, enfim, se tudo é legal ou se estamos perante uma oficina de “vão de escada”. Não esqueça que muitas vezes os preços mais baixos não estão ligados, apenas, ao tamanho do negócio, mas também à utilização de peças não genuínas e mão de obra mais barata. Cuidado, pois muitas vezes, o barato sai caro!

Se o seu carro ainda estiver na garantia, deverá evitar as oficinas independentes, pois a maioria não pode fazer reparações e preservar a garantia. Muitas não têm acesso ao serviço de informação oficial das marcas e não têm o mais recente processo de diagnóstico do construtor. Por outro lado, se o seu carro já não estiver na garantia, muitas das oficinas independentes são mais que capazes de cuidar do seu carro. Não se esqueça que fazer as revisões no concessionário oficial é valorizável no futuro, na venda como usado.

Oficina oficial

Uma oficina oficial ou um reparador oficial tem uma vantagem óbvia: mais segurança na hora de uma reclamação e a manutenção da garantia. Depois, um carro usado com um relatório completo de manutenção feito numa oficina oficial é um trunfo na hora da venda. Um construtor não pode insistir ou obrigar um cliente seu a fazer a manutenção numa oficina sua, mas facilmente rejeita uma garantia caso a reparação seja feita com peças não originais.

Por outro lado, os reparadores oficiais têm acesso aos mais recentes diagnósticos, equipamento de monitorização, habitualmente caros e não acessíveis aos privados. Por outro lado, se comprar um carro usado poderá, num reparador oficial, conhecer todo o historial e a cada reparação, as peças têm garantia oficial. Finalmente, reparar o seu carro numa oficina oficial terá, sempre, um efeito positivo na hora de revender o seu automóvel, pois os carimbos no livro de manutenção são sempre uma mais valia. Se for um carro novo, a reparação será aconselhável ir a um reparador oficial da marca.

Afinal, onde devo fazer a manutenção do meu carro?

Contas feitas, a vantagem está do lado dos reparadores oficiais das marcas, por várias e boas razões, tendo sempre em mente o velho adágio, “o que é barato sai caro”. Coisas simples que não mexam com a garantia do seu carro ou, depois de estar fora da garantia, possam aliviar a despesa, pode fazer numa oficina particular, tudo o resto, prefira a assistência oficial. E verá que as diferenças estão cada vez mais esbatidas.