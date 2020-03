O AUTOMAIS deixa-lhe sugestões para passar o tempo nesta época de isolamento o AUTOMAIS, no final de uma semana de isolamento e na entrada de mais um fim de semana, deixa-lhe uma lista de documentários, filmes, livros, iniciativas de corridas virtuais, enfim, reunimos o que pudemos para o ajudar a passar o tempo. motores AutoMais motores/o-automais-deixa-lhe-sugestoes-para-passar-o-_5e75051023994a197a224240





Não está a ser fácil passar por estes tempos duros de isolamento social devido a este vírus assassino. Por isso o AUTOMAIS, no final de uma semana de isolamento e na entrada de mais um fim de semana, deixa-lhe uma lista de documentários, filmes, livros, iniciativas de corridas virtuais, enfim, reunimos o que pudemos para o ajudar a passar o tempo.

Deixamos a mensagem: por favor, mantenha-se em casa; por favor, não vá à rua sem necessidade; por favor, ajude a recuperar desta pandemia e contribua para que o vírus seja contido. OBEDEÇA! E nunca se esqueça que pode contar com o AUTOMAIS e com o AUTOSPORT, que lhe chega a si sem ter de ir à rua por 2,5€ por mês. Proteja-se e proteja os outros!

Filmes que pode tentar encontrar na internet, em aluguer nas operadoras ou em lojas virtuais ou ainda em fornecedores como a Netflix, Amazon Prime e HBO.

A lista é grande, mas há filmes dificilmente encontrados e outros que são tão maus que nem vale a pena perder tempo com eles. Aqui fica a lista de filmes: Grand Prix;Le Mans;Rush; The Last American Hero; Senna; Days of Thunder; Cars 1, 2 e 3; Herbie – Um Carocha do Diabo;Herbie Fully Loaded;Herbie Goes To Monte Carlo; The Cannonball Run; The Cannonball Run II; Michel Vaillant; Need For Speed; Driven; Fast and Furious 1 a 7.

Depois, pode procurar na internet alguns documentários e séries que, curiosamente, estão também na Netflix, Prime Video Amazon e HBO e YouTube.

Fórmula 1; The Grand Tour, Top Gear; The Fifth Gear são programas que com vários episódios que proporcionam longas horas de entretenimento. Depois pode escolher dentro desta lista que apresentamos, não exaustiva, mas completa, outros documentários.

Crash and Burn; The Green Hell; Monaco GHP; Lauda – The Untold Story; Silverstone – The Home of British Motor Racing; Williams; The 24 Hour War; The Return; Grand Prix. The Killer Years, Adrenalin – The BMW Touring Car Story; Graham Hill – Driven; The Snake and The stallion; I Am Dale Earnhardt.

A Livraria Ascari (www.ascari.pt) tem uma enorme e espoecializada coleção de livros sobre competição e não só, podendo estes serem entregues no seu domicílio. É uma boa altura para investir em livros, pois o saber e o conhecimento não ocupam lugar. Claro que na Wook (www.wook.pt)e na Livraria Bertrand (www.bertrand.pt), por exemplo, também encontrará muitas opções – embora amenos ligadas ao automóvel – podendo fazer o descarregamento de livros virtuais em lojas como a Amazon, onde a oferta de livros dedicados ao automóvel e á competição é enorme.

Na televisão, com transmissão da Eleven Sports, teremos no domingo a corrida virtual “Virtual Race of Portugal” onde vão estar pilotos como Rafael Lobato, Tiago Monteiro e muitos outros. Se procurar um pouco encontrará corridas virtuais e, como sempre, no AUTOSPORT e no AUTOMAIS encontrará todas as notícias que valem a pena conhecer, com rigor e apego á verdade.

Desejamos que estejam todos bem, agradecemos a sua preferência e queremos que todos estejam seguros e fechados em casa. Portugal agradece!