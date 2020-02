NTSB culpa o sistema Autopilot da Tesla por acidente fatal devido a falta de monitorização O “National Transportation Safety Board” (NTSB), responsável pela segurança rodoviária norte americana, fez uma reunião pública esta semana nos EUA para revelar as causas de um acidente fatal envolvendo um Tesla Model X em março de 2018. motores AutoMais motores/ntsb-culpa-o-sistema-autopilot-da-tesla-por_5e57cbb1d617441277b5ede5





Segundo a NTSB, uma combinação de fatores foi responsáveis pelo acidente, particularmente, as limitações do sistema Autopilot da Tesla, bem como o excesso de confiança no sistema por parte do condutor. O terceiro fator foi a distração do condutor que, na altura do acidente, estava a jogar no seu smartphone.

Isto é algo que não se deve fazer, mas a NTSB diz que o Autopilot “é ineficaz na monitorização do envolvimento do condutor” logo, o sistema também é culpado “ e contribuiu para o acidente fatal.”

Outro contribuinte para este acidente foi o departamento de transportes da Califórnia e a Polícia da autoestrada californiana (Police Highway Patrol), pois não foi reportada uma falha no mitigador de embate, avariado devido a um anterior acidente. O sistema não funcionou quando o Tesla Model X o embateu, contribuindo para as lesões graves sofridas pelos envolvidos no acidente.

Apesar das muitas razões para este incidente fatal, a NTSB deixa claro que há, ainda, demasiadas limitações para o sistema de condução autónoma. E nunca será demais lembrar que não há nenhum sistema de condução totalmente autónomo e que permita fazer coisas como dormir, comer, jogar, enfim, deixar de estar atento ao que se passa na estrada. Como lembrou nesta reunião Robert Sumwalt, presidente da NTSB, “se vendem um carro com um avançado sistema de ajuda à condução, não estão a vender um carro autónomo. Se estiver a conduzir um carro com um avançado sistema de ajuda á condução, não está ao volante de um carro autónomo!”