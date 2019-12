Novo VW Golf chega a Portugal em março de 2020 com preço de 26.000€ A Volkswagen escolheu Portugal para apresentar à Imprensa a oitava geração do Golf que chegará até nós em março de 2020 com a versão 1.0 TSI 110 CV com caixa manual a custar 26.000 euros, exatamente o mesmo do modelo atual. motores AutoMais motores/novo-vw-golf-chega-a-portugal-em-marco-de_5df0be4d4e76e5796b1e9592





A Volkswagen escolheu Portugal para apresentar à Imprensa a oitava geração do Golf que chegará até nós em março de 2020 com a versão 1.0 TSI 110 CV com caixa manual a custar 26.000 euros, exatamente o mesmo do modelo atual.

O AUTOSPORT/AUTOMAIS vai trazer até si o primeiro ensaio das versões 1.5 TSI “mild hybrid” e 2.0 TDI, mas antes vou dar-lhe a conhecer os detalhes desta oitava geração do Golf.

Diz a Volkswagen que o novo Golf é “inteligente, conectado e eletrificado”, mas não tem versão elétrica para não chocar com a gama ID e com o ID.3, modelo que já foi revelado e já está em comercialização. Como já referimos, o lançamento do carro será feito em março de 2020, chegando com uma gama composta pelo Golf 1.0 TSI 150 CV (com ou sem versão híbrida suave), Golf 1.5 TSI 150 CV (com ou sem versão híbrida suave), Golf 2.0 TDI 115 CV (substitui a versão 1.6 TDI) e o Golf 2.0 TDI 150 CV. A gama será completada em junho com o Golf GTE com 245 CV, em julho chegará o Golf GTI 245 CV, o Golf GTD com 200 CV e o Golf R com 333 CV.

A gama será reorganizada em apenas quatro níveis: Golf (base), Life, Style e R-Line, sendo que de série o equipamento oferecido inclui “front assist”, “lane assist”, cruise control adaptativo, ecrã do rádio com 8 polegadas, “digital cockpit” entre outras coisas como os vidros elétricos e o ar condicionado. O importador acredita que o mix de vendas será equilibrado com 50% de modelos a gasolina (hoje é de 30%) e 50% modelos a gasóleo.

Novo Golf: o mais progressivo

A VW faz um “all in” com esta oitava geração, tentando manter o domínio do segmento através de um carro que diz ser o “mais progressivo de sempre”. O estilo volta a ser uma evolução da mesma receita, mas com novas proporções apesar do tamanho ser o mesmo da sétima geração: 4284 mm de comprimento, 1789 mm de largura, 1456 mm de altura e 2636 mm de distância entre eixos. A tecnologia LED faz parte das definições base do Golf, tanto à frente como atrás.

No interior, a VW ousou e instalou um tabliê que abraça o painel de instrumentos digital e o ecrã do sistema de info entretenimento, aqui, sim, revolucionando o que era feito até agora. Os botões físicos desapareceram, trocados por zonas sensíveis ao toque e uma grelha inferior que corre a toda a largura do tabliê com as várias saídas de ventilação do sistema de climatização.

Um carro amigo do ambiente e poupado

Para esta oitava geração do Golf, a VW trabalhou para reduzir emissões e consumos, oferecendo um carro mais eficiente. Para isso utiliza a tecnologia de 48 volts para os sistemas híbridos suaves, que permite, no global, reduzir os consumos em 17% face à sétima geração do Golf.

Assim, o destaque vai para o sistema e-TSI que se junta aos híbridos Plug In. Referir que o e-TSI é o primeiro motor híbrido na VW a utilizar a tecnologia 48 volts. Utilizando um motor de arranque gerador, uma bateria de iões de lítio e ciclo Miller, este bloco tem três versões diferentes: 110, 130 e 150 CV. Os dois motores híbridos Plug In têm, respetivamente, 204 e 245 CV, ambos equipados com uma bateria de 13 kWh.

Digitalização plena

Já falamos do interior e é aqui que se centram muitas das novidades da oitava geração do Golf. A marca alemã decidiu centrar a sua atenção na ligação do carro com o utilizador, com os generosos ecrãs a estarem orientados para o condutor e com digitalização plena: painel de instrumentos totalmente digital e info entretenimento com generoso ecrã. Por isso mesmo a Volkswagen reclama para o Golf a estreia no segmento de preço do Golf desta tecnologia totalmente digital. Não vale a pena pensar muito, mas o Classe A da Mercedes e até o Série 1 da BMW, chegaram primeiro. Mas concedemos que seja neste segmento de preço, diferente dos modelos citados.

O Golf também já tem controlo por voz, ainda não em português – terá de dizer “Hello Volkswagen” e falar em inglês com o carro – com a ajuda da Alexa, a assistente do Google que está integrada no Golf, podendo ser solicitado para tocar música, controlar o seu smartphone, recokher informação ou baixar a temperatura do carro.

No futuro, os smartphones compatíveis vão passar a ser a chave de acesso ao carro, tornando desnecessárias as chaves. Algo que os rivais alemães também já têm.

Com os sistemas “We Connect” e “We Connect Plus” mantêm o carro sempre conectado, oferecer “streaming” de música, rádio via internet e outras funções disponíveis a bordo graças á ligação via internet. Essa ligação permitirá que o sistema “We Upgrade”, possa atualizar o software do Golf e ativar novas funções, aplicações e sistemas do novo modelo.

A Volkswagen também investiu muito na comunicação “Car2X” que é oferecida de série, sendo o primeiro carro da casa alemã a estar equipado com este sistema de comunicação, abrindo assim novas autoestradas para novos patamares de segurança. Mas o novo Golf tem mais coisas: o “head up display” exibe no para brisas informações, como a velocidade e notificações da navegação; o IQ Drive é um assistente de viagem que permite controlar a direção, a aceleração e a travagem até 210 km/h; IQ Light, sistema de iluminação LED Matrix é um sistema avançado que melhora significativamente a condução noturna com o Golf, sendo oferecido como opcional.

Personalização avançada

O Golf possui aquilo que a VW chama de “Personalisation 2.0”, que grava as regulações do condutor, guardá-los na “nuvem” para que na troca de condutores, a definição de cada um seja aplicada, evitando perder tempo a regular, novamente, tudo. O sistema de climatização chama-se “Smart Climate” e oferece novas funções como “warm hands” que envia ar quente para aquecer as mãos, “fresh air” que envia ar fresco para dentro do carro e as regulações tradicionais. Finalmente, se desejar, pode comprar um sistema de som Harman Kardon com 480 watts, desenhado pelo fabricante norte americano especificamente para o Golf.