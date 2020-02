Novo Toyota Aygo solta-se das amaras do grupo PSA e será um carro europeu Quando todos andam a retirar-se do segmento dos citadinos puros, a Toyota decide apostar forte e o novo Aygo terá uma nova geração desenhada e produzida na Europa. motores AutoMais motores/novo-toyota-aygo-solta-se-das-amaras-do-grupo_5e39b15e3555ec127140f4ed





Quando todos andam a retirar-se do segmento dos citadinos puros, a Toyota decide apostar forte e o novo Aygo terá uma nova geração desenhada e produzida na Europa.

Não há, por enquanto, novidades quanto á data de lançamento do novo modelo, mas sabe-se quer o Aygo será produzido na fábrica de Kolin, na República Checa, sendo desenhado em Bruxelas, Bélgica, o coração da Toyota Motor Europe (TME). Com esta medida, anunciada por Johan van Zyl, patrão da TME, a casa japonesa preserva os postos de trabalho existentes.

Curiosamente, a fábrica de Kolin é onde são feitos os “irmãos” do Aygo, o Citroen C1 e o Peugeot 108. Mas como a PSA não vai ter sucessores de ambos os modelos e a parceria vai-se desfazer, a fábrica da República Checa passará para as mãos da Toyota, pela compra da “joint venture”, passando a Toyota a fabricar os três modelos até que a PSA dê ordens para terminar a produção dos seus dois modelos.

Esta decisão de remar contra a corrente é tomada pela sensação que a Toyota tem que ainda há muito mercado no segmento dos citadinos, mas demasiados “players”. Com a saída de cena de muitos deles, a casa japonesa acredita que irá capitalizar sobre isso. Com um pequeno truque: o Aygo deixará de ser um “carrinho” de cidade para se transformar num mini SUV (como mostra a foto cuja fonte são os nossos camaradas da revista Autocar), aproveitando a Toyota o facto do Aygo ser um produto, estranhamente, rentável. Pudera, vendem 100 mil unidades do carro por ano, algo que os rivais, mesmo os do grupo VW, nem sequer chegam perto. Explica-se, assim, a insistência no Aygo.