Novo Mercedes C53 AMG chega em 2021 e abandonará o motor de seis cilindros O novo Mercedes Classe C terá, daqui a mais ou menos um ano, uma variante AMG que abandonará o bloco de seis cilindros em favor do quatro cilindros do A45.





O novo Mercedes Classe C terá, daqui a mais ou menos um ano, uma variante AMG que abandonará o bloco de seis cilindros em favor do quatro cilindros do A45.

O carro tem estado em testes no Circulo Polar Ártico a menos de um ano do seu lançamento, depois da quinta geração do Classe C chegar ao mercado. Com quatro rodas motrizes, o C53 AMG irá tomar o lugar do C43 AMG e acompanhará os sucessores do C63 e C62S AMG.

A grande diferença será a troca do V6 pelo quatro cilindros AMG usado, por exemplo, no A35 (300 CV) e no A45 AMG (entre 390 e 405 CV), adotando uma nova caixa de 9 velocidades automática, além do revisto sistema 4Matic de tração integral.