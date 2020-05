Sabiam que o Mazda 6 que está á venda tem, já, oito anos (foi lançado em 2012)? Envelheceu muito bem a berlina da Mazda, mas está a chegar a hora de substituir a atual geração. Sabe-se que a Mazda está a desenvolver um carro novo com tração traseira e um novo motor de seis cilindros em linha. Quer isto dizer que o Mazda 6 vai subir para o segmento Premium com características que desafiam BMW e Mercedes ou Lexus.

Os nossos camaradas do sítio Carscoops tentaram um exercício de adivinhação que se fosse verdade, formaria um carro fabuloso, que tem como ponto de partida o protótipo VIsion Coupé de 2017.

O interior será luxuoso – mantendo o minimalismo Mazda – e fornecido com uma lista de equipamento completo e uma qualidade acima do atual modelo. A mecânica oferecida terá um bloco de seis cilindros, como já dissemos, com a tecnologia Skyactiv X, ou seja, o motor a gasolina que pensa ser usar gasóleo e o Skyactiv -D a gasóleo, terá hibridização suave 48 volts e haverá versões híbridas Plug In. O seis cilindros deverá debitar 350 CV. O bloco será feito em colaboração com a Toyota, sendo este o motor a usar no novo Lexus IS, por exemplo.

Não há fotos espias do carro, pois a Mazda não fará nenhum lançamento importante antes de 2023.