Novo Kia Optima recebe versão GT com tração integral e motor de 290 CV





O novo Kia Optima, conhecido na Coreia do Sul como K5, foi revelado o mês passado na Coreia do Sul, mas só agora a marca libertou mais dados do modelo.

O modelo que deverá chegar á Europa em 2020, recebe, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, motores Smartstream a gasolina, com destaque para o 1.6 litros com 180 CV e 265 Nm de binário. Em outros mercados, será a vez de ser usado o bloco 2,0 litros com 152 CV e 192 Nm de binário. Outro motor a gasolina com 2.0 litros, mais desenvolvido, tem sistema de variação do tempo de abertura das válvulas e 160 CV e 196 Nm de binário. Está disponível, também, um 2.5 litros GDI com 194 CV e 246 Nm de binário.

Para o mercado norte americano, a Kia lança a versão GT, com um bloco 2.5 litros turbo com 290 CV e 422 Nm de binário, acoplado a uma caixa automática de 8 velocidades. Assim armado, o K5 chega dos 0-100 km/h em 6,6 segundos. Os outros motores terão caixas de seis ou oito velocidades, mas sempre automáticas, sendo certo que o modelo terá motorizações híbridas, que a Kia não revelou quais serão.

O K5 GT terá tração integral (a mesma do Stinger) e tem um estilo diferenciado da responsabilidade do centro de estilo da Kia nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. Quanto a dimensões, o Kia K5/Optima tem 4905 mm de comprimento, 1860 mm de largura, 1455 mm de altura e 2850 mm de distância entre eixos.