Os planos da Kia para o futuro são claros e ambiciosos: 11 modelos totalmente elétricos lançados globalmente até 2025 atravessando os principais segmentos do mercado.

Para que a estratégia da Kia seja bem sucedida, a Europa tem papel determinante na parte da eletrificação da gama. Por isso, em 2021, chegará o primeiro modelo totalmente elétrico, um crossover que fundirá as linhas de um SUV e de uma berlina, terá como inspiração o protótipo Imagine revelado no Salão de Genebra de 2019.

O carro ainda não tem nome, mas a Kia já confirmou que o CV (nome interno do carro) estreará a plataforma E-GMP, dedicada aos modelos elétricos e desenvolvida com a ajuda da Rimac e assim criar uma base que a Kia diz ir acolher “uma motorização elétrica e tecnologia elétrica do topo mundial.”

Quer isto dizer que o carro terá mais de 500 quilómetros de autonomia e um recarregamento em apenas 20 minutos. Isto é possível porque o carro terá um sistema de carregamento de 800 volts, semelhante ao do Porsche Taycan. O novo Kia elétrico será potente e chegará dos 0-100 km/h em menos de 3 segundos.

Cada modelo elétrico terá estilos diferenciado, mas a Kia não ficará por aqui e oferecerá opções “mild hybrid”, “full hybrid”, “Plug In” e os modelos elétricos. Recordar que o Kia e-Niro e o Soul EV responsabilizaram-se por 6% das vendas totais da Kia na Europa. A marca coreana quer que os modelos elétricos sejam 20% das suas vendas europeias em 2026.