Novo Ford Mondeo surgirá em 2021 e será um crossover híbrido Um catálogo de ferramentas acaba por confirmar que a Ford vai lançar uma quinta geração do Moneo, mas muito diferente daquilo que foi até hoje.





O documento foi apanhado no sítio de internet europeu da marca da oval azul, descreve quais as ferramentas que os concessionários têm de possuir no seu inventário para poder reparar os modelos atuais e futuros. Ora, entre essas está uma ferramenta especifica “CD542” destinada ao Mondeo 2022, sendo que este código era o mesmo que originalmente foi indicado para o novo Fusion (o Mondeo americano) e que, entretanto, foi suspenso pois a Ford abandonou as berlinas.

Assim sendo, o nome Mondeo vai sobreviver a esta nova geração de modelos Ford, mas tal como sucedeu com o Puma, vai mudar de género e de segmento. Ou seja, vai passar a ser um crossover e já se sabe uma especificação da suspensão traseira: terá uma mola de lâminas. Espantado? Não fique, pois, o modernaço Volvo XC90 tem, no seu eixo traseiro independente sofisticado, uma mola de lâminas transversal. Esta afirmação sobre a suspensão traseira do novo Mondeo baseia-se no facto da ferramenta em causa ser para retirar uma mola de lâminas, algo que já não existe nos modelos Ford desde há décadas.

Esta configuração estará ligada à necessidade de lidar com mais peso e por uma exigência de arrumação do sistema híbrido que, inevitavelmente, o carro vai ter. Lembramos que o Mondeo híbrido, por não ser pensado para isso perde bastante bagageira. O sistema utilizado no novo crossover da Ford será o mesmo do Kuga PHEV, ou seja, motor de 2.5 litros com ciclo Atkinson, bateria de 10,3 kWh e uma potência combinada de 225 CV com uma autonomia em modo elétrico de 60 quilómetros.

As imagens correspondem a uma “mula” de testes que tem uma carroçaria de um Ford Focus Station, embora se perceba a forma como a carroçaria foi esticada e alargada para lidar com o chassis do Mondeo.