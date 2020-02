Novo Dacia Sendero continua em testes de inverno Cada vez com menos camuflagem, o novo Dacia Sandero anda em testes no circulo polar ártico. motores AutoMais motores/novo-dacia-sendero-continua-em-testes-de_5e3d6d98f000f412c3ae68fe





Cada vez com menos camuflagem, o novo Dacia Sandero anda em testes no circulo polar ártico.

A próxima geração do Sandero está em testes para que, finalmente, o modelo da Dacia seja profundamente remodelado, já que se tem mantido mais ou menos na mesma desde o seu lançamento em 2012. Mas a sua resiliência é grande, pois em 2018 alcançou o melhor ano de sempre.

Como o volume de vendas tem evoluído de forma satisfatória, a Dacia não tem pressa em lançar o novo carro, pelo que as vendas deverão arrancar em 2021. E como se pode ver nas imagens, a evolução não será muito vincada, embora a linha tenha evoluído, haja um capô motor em forma de concha, novos puxadores de porta e uma linha de cintura elevada.

Não é claro qual será a plataforma utilizada nesta nova geração do Sandero, pois o atual carro está assente numa base muito antiga da Aliança Renault Nissan Mitsubishi, datada de 2002. Pode usar a base do Duster, de 2018 ou a nova CMF, a tal que a Renault deseja que forme a base de 80% dos modelos comercializados pelo grupo Renault. Mais novidades só lá para o final do ano.