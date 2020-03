Novo BMW Série 7 oferecerá motorizações a gasolina, gasóleo, híbrido e elétrico Chegará ao mercado em 2022 e oferecerá todas as opções de motorizações atualmente disponíveis. motores AutoMais motores/novo-bmw-serie-7-oferecera-motorizacoes-a_5e734ac21a16c91991b6d0a6





Chegará ao mercado em 2022 e oferecerá todas as opções de motorizações atualmente disponíveis.

A casa de Munique confirmou que a próxima geração do Série 7 oferecerá quatro possibilidades de motorização: gasolina, gasóleo, híbrido Plug In. Tudo aconteceu durante a conferência de imprensa anual da BMW, com Oliver Zipse, CEO da marca, a dizer que “toda a arquitetura mecânica será baseado numa única arquitetura e no topo, o Série 7 também será totalmente elétrico.

Perante isto, poderá acontecer o fim do motor V12 de 6.6 litros duplo turbo (o M760i), substituído por uma mecânica híbrida Plug In de topo com potência acima dos 600 CV e com autonomia elétrica acima dos 60 km. A nova geração do Série 7 deverá chegar ao mercado em 2022, data em que o Série 7 vai terminar a sua produção.

“As diferentes formas de propulsão vão coexistir lado a lado durante muito tempo” afirmou Oliver Zipse, deixando claro que a BMW aposta na eletrificação, mas não deixa para trás os motores de combustão interna. A gama da casa bávara verá a chegada, ainda este ano, do X3 com as quatro formas de propulsão, incluindo o iX3, bem como depois chega o i4 e o Série 4 Gran Coupe.

A BMNW tem como objetivo que um quarto das suas vendas seja de modelos eletrificados em 2021, um terço em 2025 e 50% em 2030. Lembramos que em janeiro e fevereiro deste ano, um em cada dez carros vendidos era eletrificado, liderando a BMW as vendas de carros eletrificados na Alemanha com uma quota de mercado de 21%.