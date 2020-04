O Série 5 vai receber ligeira renovação e ao que parece voltou a haver uma fuga de informação e as fotos verteram para a internet.

As fotos deixam perceber que o Série 5 G30 vai ser muito parecido com o Série 3, não ariscando tanta a BMW neste modelo como em outras gamas. A grelha duplo rim ganhou tamanho, embora contido, mesmo assim, os faróis têm o duplo stick de hóquei no gelo e há novos farolins. E olhando bem, não será fácil na rua diferenciar o Série 3 do 5. Olhando para as fotos do atual e do modelo renovado, percebem-se as alterações, embora sejam ligeiras. Resta saber se as alterações são suficientes para suster o embate com o renovado Classe E e com o novo Audi A6. Mais detakhes quando o carro for revelado.