Novo Audi RS5 revelado através de uma galeria de 30 fotos Como está a suceder com muitos outros lançamentos, a Audi teve de cancelar a revelação do renovado RS5.





Porém, a Audi não deixou de libertar os dados e as fotos das duas versões do RS5, coupé e Sportback. Não é uma nova geração, apenas uma renovação que não trouxe grandes alterações à mecânica, que continuará a ser o bloco V6 biturbo com 2.9 litros com 450 CV e 600 Nm de binário, acoplado a uma caixa automática de 8 velocidades com tração integral.

No interior, há um novo ecrã sensível ao toque, enquanto no exterior há uma nova assinatura luminosa, uma entrada de ar por baixo do capô, um extrator traseiro e maior agressividade no para choques dianteiro, muito semelhante às últimas realizações da Audi.