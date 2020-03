Novo Audi A3: todos os detalhes e fotos do novo modelo O rival do BMW Série 1 e do Mercedes Classe A está pronto e a AUTOMAIS revela-o com todos os pormenores e uma galeria com mais de 60 fotos. motores AutoMais motores/novo-audi-a3-todos-os-detalhes-e-fotos-do_5e830e1edcab6f199a361843





Não houve uma apresentação “normal” do carro, já que o Coronavírus lançou-se numa corrida desenfreada para atacar a humanidade e mudou tudo. Por isso, a Audi revelou o novo A3 na internet. Ainda assim, o novo A3 chegou com detalhes e “pormaiores” muito interessantes.

O estilo do A3 parece utilizar a mesma receita da oitava geração do Golf, ou seja, uma evolução e não uma revolução, sendo inspirado pelas mais recentes produções da Audi. Por isso não espanta a enorme grelha hexagonal “Singleframe”, novos faróis LED que são maiores nos extremos exteriores e nichos para os faróis de nevoeiro de generosas dimensões. A entrada de ar por baixo do capô também se destaca, oferecendo uma frente musculada.

A lateral do carro é muita musculada – parece que o A3 passou por uma dieta de esteroides! – com as cavas das rodas a ganharem expressão lembrando o famoso Audi Quattro, oferecendo músculo e aparência desportiva ao A3, deixando água na boca para as versões RS. Na traseira, o tema continua, com o para choques muito agressivo e farolins que lembram muito os do Mercedes Classe A.

No interior, a Audi volta a fazer um excelente trabalho e ao minimalismo do anterior modelo, surge agora um tabliê muito mais desportivo e com detalhes interessantes, como o bloco que forma uma saída de ar do sistema de climatização, imediatamente por cima do enorme ecrã do sistema de info entretenimento, Linhas retas e ângulos proeminentes, dois ecrãs de generosas dimensões, enfim, um habitáculo… à Audi!

Na fase de lançamento, o Audi A3 receberá dois blocos a gasolina e dois a gasóleo: 1.5 TFSI com 150 CV e 250 Nm de binário nas versões tradicionais e híbrido suave, tendo este a tecnologia de 48 volts. O 2.0 TDI será oferecido nas variantes de 116 e 150 CV. Caixas manual de seis e automática dupla embraiagem de sete velocidades estão disponíveis. Mais tarde chegarão as versões quattro de tração integral e as motorizações híbridas e híbridas “Plug In”, além das desportivas variantes S e RS. Desconhece-se quando chega a Portugal e, naturalmente, os preços.