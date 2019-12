Nova Volkswagen Caddy mais desportiva chega ao mercado em 2020 A nova geração do comercial da casa alemã terá como base a plataforma MPB e motorização elétrica, tendo a VW revelado alguns desenhos. motores AutoMais motores/nova-volkswagen-caddy-mais-desportiva-chega_5e00c86a18b0b3129029d8fe





O modelo terá duas versões: Caddy Cargo e Caddy Life, a primeira comercial, a segunda de passageiros. Os desenhos, naturalmente exagerados, mostram, ainda assim, um veículo com aspeto desportivo e muito diferente do atual modelo.

A nova geração é totalmente nova, dizendo a VW que nenhum parafuso foi deixado intocado. Diz a VW: 100% nova, 100% Caddy.

A linha do tejadilho é mais curva, a lateral é esculpida e as linhas são, realmente, desportivas e com um estilo atraente que procura buscar clientes em outros segmentos, nomeadamente, com a Caddy Life.

Os desenhos apresentados são da versão comercial, mostram faróis LED mais finos e farolins LED colocados na vertical, um óculo traseiro maior e, como habitualmente, versões de portão traseiro ou dupla porta. Destaque, ainda, para as jantes de liga leve de maiores dimensões e a grelha dianteira mais fina. A estreia mundial está agendada para fevereiro de 2020.