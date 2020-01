Nova geração do Hyundai i30 está quase pronta Conforme se pode verificar nas fotos dos nossos camaradas do sítio de internet Carscoops, o i30 da Hyundai tem a renovação da terceira geração praticamente pronta. motores AutoMais motores/nova-geracao-do-hyundai-i30-esta-quase-pronta_5e272e63d617441277a448d3





Conforme se pode verificar nas fotos dos nossos camaradas do sítio de internet Carscoops, o i30 da Hyundai tem a renovação da terceira geração praticamente pronta.

Retocar a maquilhagem a meio do ciclo de vida é natural, questão de manter a competitividade e na Hyundai, três anos é a barreira a partir da qual os seus modelos recebem uma renovação. No caso do i30, a casa coreana concentrou-se na melhoria do estilo e na oferta de mais tecnologia. O facto da carroçaria estar muito camuflada, mostra como as alterações podem ser mais que meros retoques. Espera-se novos para choques, faróis, grelha dianteira, farolins, e novas cores e jantes para adicionar mais opções de escolha.

O interior também está camuflado, mas para já as diferenças serão, apenas, em termos de materiais e de opções de personalização, acreditamos, pois, a base é muito semelhante ao que já existe no i30. Há, sim, um novo painel de instrumentos e um novo sistema de info entretenimento, com mais tecnologia, melhor conectividade e mais segurança e ajudas ao condutor.

Quanto ás mecânicas, o manto de secretismo é maior, embora não se espere grandes diferenças face ao atual modelo, talvez com a supressão de algum motor menos eficiente e a chegada de opções híbridas, entre elas um “Plug In” com autonomia elétrica de 60 km, que irá reduzir, muito, a média de emissões de CO2 da gama Hyundai.