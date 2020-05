O novo Civic Type R vai ser híbrido quando chegar ao mercado em 2022 já dentro da nova geração do Civic.

O carro foi apanhado em estrada alemãs e é o primeiro Type R a colocar as rodas fora dos laboratórios e dos gabinetes de estilo e engenharia. Deverá chegar ao mercado em 2022. O Honda Civic vai conhecer a sua 11ª geração e a divulgação deste novo modelo terá, lado a lado, o Type R.

Pouco se percebe debaixo da forte camuflagem que o carro exibia, mas conseguimos entender que o carro permanecerá com uma volumetria semelhante e até as proporções são semelhantes. A asa traseira, o rebaixamento, a largura de vias, tudo é típico do Type R.

Mas há diferenças: a asa traseira rem novos apoios que a colocam ainda mais alto, já não há o pequeno lábio no cimo da tampa da mala, o escape central desapareceu e os faróis e farolins são diferentes. O interior revela um volante diferente e um painel de instrumentos e tabliê modificados, com o destaque para um ecrã de generosas dimensões colocado de forma flutuante.

No que toca á mecânica, a Honda irá aplicar uma solução híbrida, enquadrada nos planos de eletrificação da casa japonesa que tem estado a ser acelerado para que toda a gama esteja eletrificada em 2025.

A mecânica híbrida será relacionada com o propulsor do NSX. Recordamos que falamos de um V6 3.5 litros com três motores elétricos, que no Type R deverá ser um quatro cilindros com 2.0 litros, mas o auxílio de dos motores elétricos que vão proporcionar ao Type R ter, pela primeira vez, tração integral. Isto permitirá novo salto em termos de performances, desconhecendo-se onde o carro será fabricado, pois a fábrica de Swindon onde é feito o atual Civic será fechada em 2021.