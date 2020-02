Nissan X-Trail vai chegar á quarta geração e foi apanhado e Espanha Depois do Juke, a renovação da gama SUV da Nissan vai continuar a ser renovada, sendo, agora, a vez do Qashqai e do X-Trail. motores AutoMais motores/nissan-x-trail-vai-chegar-a-quarta-geracao-e-_5e4d5bcdecd62512787551eb





Depois do Juke, a renovação da gama SUV da Nissan vai continuar a ser renovada, sendo, agora, a vez do Qashqai e do X-Trail.

Os dois modelos serão apresentados ainda este ano e os dois carros andam a ser testados com “mulas” feitas com modelos atuais, não rendo sido descortinados, ainda, protótipos dos modelos finais. Isto porque já estão definidos e o estilo de ambos será uma pequena surpresa, até porque o X-Trail voltará a afastar-se do Qashqai.

A terceira geração do X-Trail foi lançada em 2014 e passará o testemunho a uma nova geração em 2020. A base será partilhada com o novo Qashqai, mas afastar-se-á deste ganhando protagonismo como modelo e não como a versão de sete lugares para o Qashqai.

O interior terá um generoso painel instrumentos digital, terá caixa automática seja a CVT seja uma unidade com conversor de binário, sendo que uma versão híbrida será obrigatória. A quarta geração do X-Trail não terá motores diesel, mas sim unidades a gasolina com 1.3 litros. Quanto ao híbrido, deverá ser a unidade produzida pela Mitsubishi para o Outlander, ou seja, com tecnologia “Plug In”. Quanto à opção híbrida, não será o E-Tech da Renault, mas sim o “E-Power” (que o AUTOMAIS já lhe apresentou com um ensaio feito em Tóquio) que foi muito trabalhado para o X-Trail e para a Europa. O sistema tem a particularidade de rolar exclusivamente em modo elétrico com a bateria a ser recarregada pelo motor térmico.