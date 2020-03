Nissan regista o nome “Nissan Z” para que o sucessor do 370Z possa ter uma família O substituto do 370Z atual já está definido, conforme o AUTOMAIS já lhe tinha dito em outubro passado, quando esteve no Japão na sede da Nissan em Yokohama. motores AutoMais motores/nissan-regista-o-nome-nissan-z-para-que-o_5e74e8dcb0d677194ca030cb





O registo do nome “Z” e de “Nissan Z” revela que há um sucessor do 370Z que poderá ter uma família de modelos, pois a Nissan pode estar a pensar em oferecer outras versões Z como no passado aconteceu com o Skyline, por exemplo.

O AUTOMAIS sabe que o carro está pronto, o estilo é diferente do atual modelo, aproximando-se muito mais do icónico 240Z. Ivan Espinosa, responsável pelo planeamento da Nissan, disse ao AUTOMAIS que “sim, haverá novidades na gama Z e também no GT-R” piscando o olho perante aquilo que Alfonso Albaisa mostrou em Yokohama. O americano de origem cubana lembrou que o novo modelo Z nunca “abandonará a herança dos Z, o carro que democratizou o carro desportivo durante os anos 60. Um carro que sempre foi mais barato que os Porsche e os Jaguar nessa época.” Albaisa lembrou nessa revelação para os jornalistas presentes em Tóquio que “o 370Z já está há demasiado tempo à venda pelo que podem imaginar que há pessoas a trabalhar num sucessor” disse, sorrindo, lembrando que “não confirmo nada”.

Porém, o carro já existe e acredita-se que terá um motor V6 com 3 litros e poderá existir uma versão eletrificada. O novo modelo poderá ter 400 CV, uma boa evolução face ao atual que não vai além dos 325 CV.