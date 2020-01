Nissan quer reaver a casa de Carlos Ghosn em Beirute Nissan quer reaver a casa de Carlos Ghosn em Beirute motores AutoMais motores/nissan-quer-reaver-a-casa-de-carlos-ghosn-em-_5e1618d022bb341c1a1f02a4





Após a fuga de Carlos Ghosn do Japão, que deixou envergonhada a polícia nipónica, a Nissan entrou em jogo e quer reaver a casa onde Ghosn está instalado no Libano.

Outrora líder da Renault e da Nissan com punhos de ferro, Carlos Ghosn estava “enjaulado” e preferiu a fuga a esperar pela condenação. Fugiu para o Líbano, pais sem acordo de extradição para o Japão, e instalou-se em Beirute, numa mansão cor de rosa que custou 8,75 milhões de dólares em 2012… à Nissan!

Ora, a casa japonesa está a tentar impedir que Ghosn continue a ter acesso á mansão de luxo instalada no centro histórico de Beirute, tendo debaixo de olho, igualmente, o apartamento de luxo no Rio de Janeiro, avaliado em 3 milhões de dólares. Esta tentativa de recuperar o imobiliário que Ghosn comprou através do braço imobiliário da Nissan, que se espalha por todo o mundo, para seu uso.

A casa japonesa continua a não conseguir despejar o brasileiro, com entrada e saída de carros visível na garagem da mansão. Jornalistas que acompanham a situação, registaram a presença de seguranças contratados pela Nissan para tentar despejar Ghosn e recolher as chaves da mansão. Curiosamente e apesar de troca de fechaduras de diversas propriedades, a Nissan não conseguiu, ainda, entrar nas casas de Paris e Amesterdão, pois quem tem as chaves é Ghosn e o seu assistente! A única que até agora foi barrada na casa de Beiture, foi a esposa de Carlos Ghosn, Carole Ghosn.

Perante todas estas histórias, esperamos que rapidamente Hollywood se interesse pela história e faça um filme, pois o argumento será fabulo, ficando por saber o que Gjosn vai dizer na conferência de imprensa que convocou.