Nissan mostra sistema “e-4orce” que vai motorizar o novo Aryia A casa japonesa já tinha revelado ao AUTOMAIS, no Japão, este sistema “disfarçado” por baixo da carroçaria do Leaf. No CES 2020, detalhou a cadeia cinemática. motores AutoMais motores/nissan-mostra-sistema-e-4orce-que-vai_5e17401790778c1bfa20c1a5





A casa japonesa já tinha revelado ao AUTOMAIS, no Japão, este sistema “disfarçado” por baixo da carroçaria do Leaf. No CES 2020, detalhou a cadeia cinemática.

Chama-se “e-4orce” e será a motorização do novo Aryia e de muitos dos futuros modelos da Nissan. Tem dois motores elétricos, quatro rodas motrizes que a Nissan diz ser “equilibrado, potência e um comportamento a par de muitos desportivos Premium.”

A Nissan já tinha anunciado que o sistema “e-4orce” incorpora elementos do sistema de divisão de binário do GT-R e do sistema de tração integral do Nissan Patrol. Foi desenvolvido, especificamente, “para gerir a potência de um modelo elétrico e a performance na travagem, para que seja suave e estável.”

Com um motor elétrico em cada eixo, ambos usando forte regeneração de energia reduzindo assim a condução aos repelões. Segundo Takao Asami, vice presidente de pesquisa e desenvolvimento para a engenharia avançada da Nissan, o sistema “e-4orce” foi “desenvolvido para oferecer entusiasmo na condução e maior segurança. Esta tecnologia permite excelente desempenho em curva e tração em superfícies escorregadias, além de maior conforto a bordo.”

Como o AUTOMAIS já lhe tinha contado, apesar de não ter sido possível experimentar o Nissan Leaf com esta tecnologia no Japão, podemos dizer-lhe que o “e-4orce” tem 308 CV e 680 Nm de binário. A Nissan não revelou, ainda, nenhuma cifra de performances ou desempenho energético.

Outro detalhe: o Leaf não receberá esta mecânica elétrica, pois a Nissan não quer “envenenar” o modelo, mas será disponibilizada no Aryia e nos modelos que lhe vão suceder. Seja como for, Ivan Espinosa, responsável pelo planeamento de produto, confirmou em Tóquio ao AUTOMAIS que estavam a ser pensadas opções de eletrificação para a família Z e para o GT-R. Sendo certo que um novo 370Z está já pronto – o AUTOMAIS já o viu – e o GT-R chegará daqui a mais algum tempo.