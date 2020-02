Nissan Leaf faz viagem autónoma no Reino Unido Liderado pela Nissan Europa e com o apoio do governo britânico, o consórcio HumanDrive, com concretizou, com sucesso, uma viagem de 370 km com navegação autónoma pelas estradas do Reino Unido. motores AutoMais motores/nissan-leaf-faz-viagem-autonoma-no-reino_5e42ddc2ecd6251278718e55





O HumanDrive foi fundado conjuntamente pelo governo do Reino Unido, através do Centro de Veículos Autónomos Conectados (CCAV, na sigla em inglês) e da Innovate UK, e por outros nove parceiros do consórcio. O financiamento conjunto para o projeto totalizou 13,5 milhões de libras (cerca de 16 milhões de euros).

O projeto de investigação concluiu com sucesso dois testes: uma viagem de 370 quilómetros com navegação autónoma pelas estradas – denominado “GrandDrive” – utilizando tecnologia avançada de posicionamento, e uma análise baseada em testes de pista, que explorou a condução semelhante à humana, utilizando aprendizagem automática a fim de melhorar a experiência do utilizador.

Os carros de teste foram modelos da anterior geração do Leaf, equipados com tecnologia GPS, radar, Lidar e câmaras que criaram uma perceção do mundo em redor do veículo. Utilizando o mundo percecionado, o sistema consegue tomar decisões sobre como circular nas estradas e contornar os obstáculos.

O “GrandDrive”, de Cranfield até Sunderland, culminou 30 meses de trabalho da “HumanDrive” no desenvolvimento de um sistema avançado de controlo de veículos autónomos. A viagem de 370 quilómetros permitiu colocar em prática as lições aprendidas numa variedade de cenários de condução. A tecnologia autónoma foi utilizada ao longo do percurso também para as mudanças de faixa, acesso a outras vias e paragens e arranques, quando necessário.

Esta viagem de 370 km foi concluída no dia 28 de novembro de 2019, com dois engenheiros a bordo a monitorizar permanentemente as ações do veículo, tendo recebido formação para a realização de testes de veículos autónomos, com um deles preparado para tomar o controlo do veículo e o outro a supervisionar os sistemas de controlo e monitorização de veículo.