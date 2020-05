Para a Nissan, a retoma do mercado no pós Covid-19 deverá ser feita com a ajuda das ferramentas tecnológicas, nomeadamente, com as vendas online.

Por isso mesmo, a Nissan Portugal lança entre nós a “Nissan Webstore”, onde a disponibilidade imediata do automóvel é uma das vantagens oferecidas apontadas pela marca japonesa.

Segundo a Nissan, em 7 cliques e em 7 dias por semana, um automóvel da marca chega à casa do cliente com medidas de segurança completas. Seguindo um processo simples, o cliente configura o modelo escolhido, escolhe o plano de financiamento mais adequado para as suas disponibilidades, seleciona o concessionário que deseja e reserva o automóvel, tudo sem sair de casa, demorando o máximo de 10 minutos mo processo.

Para Antonio Melica, o diretor geral da Nissan em Portugal, “o cliente está sempre no centro de tudo aquilo que fazemos e ainda mais agora, neste momento difícil que estamos a atravessar devido à pandemia da Covid-19. Ao acrescentarmos esta opção de vendas online sublinhamos o nosso compromisso em matéria de inovação e tecnologia na indústria automóvel e reforçamos a nossa promessa ao cliente Nissan, garantindo que ele nunca conduzirá sozinho. Estamos confiantes de que esta proposta da marca vai encaixar na perfeição nas expectativas e necessidades dos nossos clientes”.

Lembrar que o processo de entrega segue protocolos rigorosos de higienização e desinfeção, sendo que o automóvel é transportado em reboque até ao destino. A entrega personalizada fica a cargo do consultor de vendas do concessionário, que se descolará no seu próprio veículo até ao ponto de entrega especificado pelo cliente para configurar (equipado com equipamento de proteção individual) os detalhes do modelo adquirido e entregar os documentos e a chave do automóvel. Ou seja, a venda online significa que o cliente consegue uma entrega imediata e evita deslocações, contacto social e tempos de espera. Também simplifica o processo de compra, desde a escolha do automóvel à entrega em casa no espaço de uma semana.