O AUTOMAIS quando esteve no Salão de Tóquio em outubro de 2019, teve a oportunidade de ver a versão final do Ariya, mas na época o nosso enviado especial não podia falar.

Com a revelação destes desenhos de patente, percebe-se aquilo que entre linhas o José Manuel Costa tinha deixado antever: o modelo definitivo será praticamente igual ao protótipo Ariya apresentado, exatamente, em Tóquio.

As diferenças residem na entrada de ar inferior e os faróis de nevoeiro também são diferentes. Claro que os puxadores das portas são diferentes, mas a traseira do carro ficará igual.

O Ariya terá dimensões aproximadas do X-Trail com 4,6 metros de comprimentos, 1920 mm de largura e 1630 mm de altura. Estará equipado com a unidade motriz e-4ORCE. Mas nada mais se sabe até que a Nissan comece a libertar mais pormenores, numa altura que a motorização e-Power estará a chegar á Europa.