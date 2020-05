A casa de Estugarda decidiu abrir as portas do seu museu já este sábado na sequência do alívio das medidas de confinamento na Alemanha.

As portas do Mercedes Benz Museum em Estugarda vão abrir amanhã, sábado, dia 9 de maio, estando aberto todas as semanas entre sexta e domingo, mantendo-se fechado entre segunda e quinta feira.

A reabertura será feita debaixo de rigorosas condições de higiene, entre elas, a distância de segurança de, pelo menos, 1.5 metros, entre pessoas, a etiqueta respiratória e restrições ao número de visitantes. É obrigatório usar máscara de proteção durante a visita ao museu para todos acima dos seis anos de idade.

O Mercedes Benz Museum tem mais de 160 veículos e mais de 1500 exibições num espaço de 16.500 metros quadrados. Uma das exibições permanentes conta a história da mobilidade em nove níveis diferentes, desde a invenção do automóvel em 1886 até ao futuro. Outra exibição interessante intitula-se “Histórias do G – 40 anos do Classe G”. Foi prolongada e estará em exibição até final de setembro.

Para Monja Budke, diretora do museu da Mercedes, “é um gosto enorme podermos, finalmente, abrir o nosso museu. Depois deste longo período de restrições, os visitantes vão poder fazer viagens de fim de semana ao museu. Infelizmente, os visitantes internacionais, grupos de estudantes e outros que nos visitam durante a semana, não o vão poder fazer pois não temos autorização para isso. Por isso mesmo, preferimos abrir concentrados em três dias por semana.”