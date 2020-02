Mitsubishi renova Outlander no meio de alguma tormenta A terceira parte da Aliança Renault Nissan Mitsubishi continua a ser o parente menos rico e depois de algum tempo dentro do grupo, só agora chega um produto novo. motores AutoMais motores/mitsubishi-renova-outlander-no-meio-de-alguma_5e3843caf0a7d512829caf2f





A terceira parte da Aliança Renault Nissan Mitsubishi continua a ser o parente menos rico e depois de algum tempo dentro do grupo, só agora chega um produto novo.

Um gama curta, desatualizada e descontextualizada dos gostos europeus, investigações sobre irregularidades, o escândalo Carlos Ghosn e vendas à mingua, trouxeram prejuízos financeiros elevados, como o AUTOMAIS já lhe deu conta. Continua a não haver muita disponibilidade da Renault e da Nissan para dar a mão à Mitsubishi, porém, parece surgir uma luz ao fundo do túnel com o renovado Outlander. O que fica por saber é se esta é uma maquilhagem para oferecer algo recauchutado ou se é um carro capaz de lutar com os rivais.

Os nosso camaradas do sítio de internet Carscoops fizeram uma imagem do que poderá ser o carro que, como todos sabemos, terá como ponto de partida o protótipo Engelberg Tourer Concept. O estilo evolui dentro desse registo e por isso o modelo da foto que ilustra esta notícia é muito parecido ao protótipo. O AUTOMAIS já tinha divulgado alguns detalhes, mas agora há mais pormenores.

A frente é a parte mais impactante, com uma forma muito trabalhada e musculada, que depois segue uma linha de cintura muito subida que desagua numa superfície vidrada simples. As cavas das rodas musculadas, complementam o estilo. A traseira, segue, igualmente, o desenho do Engelberg, com farolins rasgados e os para choques muito “limpos”. Dizer, também, que o carro terá em toda a volta proteções em plástico e alumínio, dando-lhe uma ligação ao coração da Mitsubishi, os jipes puros e duros do passado.

O interior ainda não foi visto, mas acredita-se que terá semelhanças ao protótipo onde surgem dois enormes ecrãs a fazerem de painel de instrumentos e de base para o sistema de info entretenimento. A consola central terá poucos botões. O interior do Outlander terá cinco ou sete lugares, terá uma abundância de ajudas á condução e um sistema denominado “MI-Pilot”. Terá sistemas como cruise control adaptativo com “stop&go”, manutenção na linha da faixa de rodagem, sistema de controlo de aderência através do binário, visão 360 graus, espelho retrovisor digital, travagem de emergência autónoma e aviso de transposição involuntária da faixa de rodagem.

Por baixo do manto está a mesma plataforma do Nissan X-Trail reduzindo, assim, os custos de produção e desenvolvimento. O carro será maior que o atual Outlander e receberá, igualmente, profunda melhoria no que toca á segurança.

Na mecânica não deverão surgir grandes diferenças, ou seja, o sistema Plug In da Mitsubishi vai continuar, com a utilização do motor de 2,4 litros que debita 126 CV, ao qual são acoplados um par de motores elétricos com 93 CV, que graças a uma bateria de iões de lítio de 13,8 kWh, permite uma autonomia em modo elétrico de 70 km. Em alguns mercados, a casa japonesa poderá oferecer o Outlander com um motor a gasolina com 1.5 litros sobrealimentado, utilizado no Eclipse Cross, mas com aumento de potência dos 153 CV que o bloco debita. Poderá haver a possibilidade de um motor diesel do Nissan Xtrail ser usado no Outlander.

O presidente da Mitsubushi Europa, Bernard Loire, já veio dizer em várias entrevistas que o carro estará á venda no segundo semestre de 2020, altura em que a Mitsubishi lançará, igualmente, um SUV mais pequeno.