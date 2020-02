Mitsubishi regista fortes prejuízos no último trimestre de 2019 Culpando as oscilações cambiais e os crescentes custos de pesquisa e desenvolvimento, a Mitsubishi registou um prejuízo operacional de 54,5 milhões de euros. motores AutoMais motores/mitsubishi-regista-fortes-prejuizos-no-ultimo_5e380bcc84a139129954ee59





Com o ano fiscal a terminar em março, o terceiro trimestre para a Mitsubishi terminou em dezembro de 2019 e os resultados foram publicados na passada sexta feira: 54,5 milhões de euros de prejuízo operacional (6,6 mil milhões de ienes) o que é um péssimo resultado face a igual trimestre de 2018 que registou um lucro de 232,3 milhões de euros (28,1 mil milhões de ienes).

O volume de vendas reduziu-se 14 por cento para 4,5 mil milhões de euros e por isso o prejuízo líquido foi de 128 milhões de euros, o segundo prejuízo consecutivo. As vendas encolheram 5,3 por cento para 284 mil unidades, com poerdas significativas no Japão, Europa e sudoeste asiático.

Estes resultados da Mitsubishi não ajudam a Aliança, pois a Nissan está com uma hemorragia abundante e a Renault não está melhor. A tarefa para o novo CEO da Mitsubishi, Takao Kato, vai ser árdua. Vai ter de ajustar stocks, produção e tomar medidas para estancar esta hemorragia financeira e evitar um resultado em março desastroso. Para já, a previsão aponta para uma redução dos lucros de 73% face ao anterior ano fiscal com o lucro líquido mergulhará 96%. A percentagem de lucro operacional desce dos 4,4% de 2018 para os 1,2% em 2019.

A operação europeia é altamente deficitária com vendas de 50 mil unidades e prejuízo líquido subiu para próximo dos 53 milhões de euros. Uma situação complicada.