O modelo está disponível com cores especificas (Azul Deep Laguna, Preto Midnight, Cinza White Silver, Preto Emigmatic, Cinzento Moonwalk e cinzento Thunder), as capas dos espelhos são pintadas na cor da carroçaria, tem jantes de 17 polegadas com dois tons e nas laterais, nos guarda lamas, o símbolo “SideWalk”. A capota pode ostentar a bandeira de xadrez e os farolins traseiros têm desenhado a “Union Jack”.

No interior, há novos revestimentos em alumínio escovado com o mesmo logótipo “SideWalk”, os bancos estão forrados de pele antracite com pespontos contrastantes e azul e amarelo. O volante é em pele, igualmente com pesponto contrastante e diversos pormenores em prata. Luzes LED, faróis de nevoeiro em LED, pacote de iluminação interior, ar condicionado automático e bancos dianteiros com regulação em altura.

Serão oferecidos três motores vão ser oferecidos, com a base da oferta a ser feita com o bloco 1.5 litros com três cilindros a gasolina com 105 CV, seguindo-se o mesmo motor, mas com 140 CV e, finalmente, o bloco de quatro cilindros com 195 CV do Cooper S. Todos têm caixa manual de seis velocidades, mas está disponível como opcional a unidade automática dupla embraiagem Steptronic com sete velocidades.

O novo modelo da gama Cabriolet da Mini estará disponível em Portugal a partir de março, com os preços a serem comunicados mais perto da altura do lançamento.