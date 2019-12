Mike Manley manter-se-á no novo grupo que nascerá da fusão PSA-FCA Segundo John Elkann, Mike Manley irá manter-se na gestão do novo grupo que vai surgir da fusão da PSA – FCA. motores AutoMais motores/mike-manley-manter-se-a-no-novo-grupo-que_5dfd0c5bde6e187972f0cea0





Segundo John Elkann, Mike Manley irá manter-se na gestão do novo grupo que vai surgir da fusão da PSA – FCA.

Numa carta enviada pela FCA aos seus colaboradores, no dia em que ficou ratificado o memorando de entendimento para a fusão, John Elkann diz-se encantado com o facto do novo grupo ser liderado por Carlos Tavares. E aproveita para dizer que “Mike Manley, que liderou a FCA com enorme energia, compromisso e sucesso no último ano, continuará ao lado dele.” Só não explicou qual a posição que irá ocupar.

Segundo algumas fontes escutadas pelo Automotive News Europe, Mike Manley poderá ser o COO do novo grupo. Ainda falta limar muitas arestas e segundo Elkann, que será o presidente, “nos próximos meses temos de trabalhar sem cessar e determinadamente para conseguir as aprovações necessárias para finalizar o compromisso que assinámos.”