MG significa “Morris Garages” e a marca britânica acabou na China depois de andar de um lado para outro nas mãos da BMC, British Leyland, Rover Group e MG Rover Group, até cair no colo da Najing Automobile e, posteriormente, desaparecer e renascer como MG Motor, subsidiária da chinesa SAIC Motor.

Os MG são vendidos, particularmente, no Reino Unido e na Ásia e a marca decidiu recuar no tempo e oferecer um roadster elétrico que será rival do Mazda MX-5. Não há muitos dados exceto as imagens divulgadas e a confirmação que o protótipo “foi desenhado e desenvolvido pelas equipas do Reino Unido e de Xangai, na China” e deixando no ar que o carro já está muito mais avançado que apenas um desenho, ao dizerem que “estejam atentos que há mais novidades dentro em breve.”

O carro, segundo os desenhos, tem um longo capô, faróis redondos, uma traseira curta e linhas curvas e aerodinâmicas. O perfil do carro lembra muito um possível rival, o Mazda MX-5.

O último roadster lançado pela MG foi o TF em 2011, não foi um sucesso, mas tentava a ligação aos MGA e MGB. A MG deixou de ser uma marca desportiva como foi no início e passou a ter o foco nos crossover e até tem uma pick-up para a Tailândia. Há dois anos, surgiu o rumor que a MG queria voltar aos bons velhos tempos, e que estava a pensar num rival para o Mazda MX-5. Será este Cyberster?