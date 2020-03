Mercedes vai simplificar a gama e cortar plataformas e gamas A Daimler está a ponderar reduzir de forma drástica a oferta de modelos na sua gama de produto, para reduzir custos e otimizar lucros. motores AutoMais motores/mercedes-vai-simplificar-a-gama-e-cortar_5e60ce4054821b1985a94c7c





Foi Markus Schafer, responsável pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Mercedes, quem disse á revista britânica Autocar que esta iniciativa deriva da necessidade de focar nos modelos elétricos. Por essa razão, tudo está em cima da mesa, desde o desaparecimento de modelos, racionalização de gamas ou utilização de componentes iguais para várias gamas.

Segundo Schafer, “estamos a rever o nosso portfólio, especialmente depois de termos anunciado tantos veículos elétricos e eletrificados. Não podemos manter a complexidade da atual gama e a ideia é reduzir a oferta cortando variantes, plataformas, motores e componentes.”

Não há nenhuma indicação de quais serão os modelos ou as gamas a serem cortadas, mas com 45 modelos diferentes nesta altura, há muito por onde escolher. Os alvos principais serão os modelos que têm plataformas exclusivas como o Classe G, o SL, o AMG GT e o Classe S. Quanto a motores, ficou claro que o V8 e o V12 da AMG estão a salvo desde que continue a haver procura suficiente e seja possível compatibilizar os motores com a norma Euro7. O que não será fácil. “É claro que motores de 4 cilindros fazem muito mais sentido que o V8 e o v12, mas veremos como as coisas se desenrolam.”