Mercedes vai lançar ofensiva de mercado com 32 modelos novos até 2022





O plano está fechado e nele constam mais de 30 modelos que vão chegar ao mercado até ao final de 2022. Segundo confirmação feita por fontes próximas da direção da Mercedes citadas pela revsta Autocar, além do adiado lançamento do AMG Onepara 2021, haverá substituto para o Classe C, Classe S e para o SL, além dos novos Smart e muitas variantes elétricas.

O SL vai regressar às suas raízes e terá uma capota de lona pela primeira vez em duas décadas. Quanto aos modelos AMG, haverá um novo AMG GT 4 portas com um sistema híbrido Plug In com mais de 800 CV e uma versão ainda mais radical com foco da pista GT Black. Como dissemos, o AMG One voltou a ver a data de entrega ser adiada desta feita para 2021, continuando os problemas de adaptar um motor de F1 a uma utilização quotidiana.

A marca Smart conhecerá novos produtos e a marca EQ vai lançar o EQA, EQB, EQE e EQG, num investimento total superior a 10 mil milhões de euros. O EQA está baseado na segunda geração do GLA.