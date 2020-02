Mercedes revela imagens do novo EQA em testes no Circulo Polar Ártico Deverá ser revelado em novembro e depois de retirada a pesada camuflagem com que andou a testar, o EQA tem evidentes semelhanças com o GLA recentemente revelado. motores AutoMais motores/mercedes-revela-imagens-do-novo-eqa-em-testes_5e568838ab112512a5b6ece5





Deverá ser revelado em novembro e depois de retirada a pesada camuflagem com que andou a testar, o EQA tem evidentes semelhanças com o GLA recentemente revelado.

A camuflagem nestas fotos oficiais ainda é forte, mas ficam evidente as semelhanças com o GLA, residindo as diferenças na frente do carro, onde não há grelha convencional, faróis e farolins são ligeiramente diferentes e as jantes são desenhadas para maior eficiência aerodinâmica.

Curiosamente, recuemos à revelação do GLA por Ola Kallenius, o CEO da Daimler, o ano passado, onde o carro foi exibido em imagem e o responsável da Mercedes disse, na altura que “é, definitivamente, uma criança adorável”.

O EQA será produzido em Hambach, França, onde os Smart são feitos nesta altura, depois de um forte investimento de 500 milhões de euros ara que o EQA seja o primeiro Mercedes fabricado em França. O carro será lançado ainda este ano, oferecerá uma autonomia próximo dos 400 quilómetros.