O carro será apresentado mundialmente no Salão de Genebra, está baseado na segunda geração do GLA e utiliza o mesmo motor usado no A45 e no CLA 45, ou seja, um quatro cilindros com 2.0 litros sobrealimentado com 387 CV e 480 Nm de binário, acoplado a uma caixa automática de dupla embraiagem com oito velocidades e sistema de tração integral 4Matic+ com sistema AMG Torque Control, que distribui a potência entre as rodas da frente e traseiras, mas ao mesmo tempo entre as rodas do lado esquerdo e do lado direito. Contas feitas, chega dos 0-100 km/h em 4,3 segundos e 250 km/h de velocidade máxima.

A versão GLA AMG 45S, tem o mesmo motor, mas com 421 CV e 500 Nm de binário. Com todos os mesmos equipamentos técnicos do AMG 45, mas com uma velocidade máxima de 270 km/h e chega dos 0-100 km/h em 4,3 segundos.

O carro tem uma nova suspensão que pretende maximizar a aceleração lateral e melhorar o controlo do carro em curva. O sistema McPherson dianteiro com triângulos em alumínio, enquanto atrás há um eixo com 4 braços de ligação e três braços de controlo transversal. Os amortecedores são pilotados através do sistema AMG Ride Control, que oferece três modos de controlo. A travagem está entregue a discos dianteiros ventilados e perfurados com maxilas de 4 pistões e discos traseiros ventilados com maxila de um pistão. Maxilas pintadas em cinzento com o logótipo AMG. Depois há o pacote AMG Dynamic Plus, que oferece um sistema de travagem com discos maiores (em jantes de 21 polegadas opcionais, embora a gama de jantes comece nas 19 e 20 polegadas) com maxilas de seis pistões à frente, pintadas de vermelho com o logo AMG.

O estilo espelha aquilo que tem sido habitual nos modelos AMG: para choques redesenhados com amplas entradas de ar dianteiras, grelha Panamericana, spoiler generoso montado por cima do portão traseiro, jantes especificas pintadas de preto, logótipos exclusivos nos guarda lamas e no portão traseiro, dupla ponteira de escape (na versão S são ovais e de maiores dimensões).

No interior, não há dúvidas também. Para lá do MBUX (Olá Mercedes!) de série e de um completo sistema de info entretenimento exposto num enorme ecrã central, o GLA AMG 45 recebe o volante AMG, painel de instrumentos digital, onde está incluído o AMG Track Pace (que ajuda a monitorizar vários dados com exposição de tempos por volta e tempos setor a setor de uma determinada pista), embora seja um opcional.

Os bancos do GLA AMG 45 são da versão desportiva, com pesponto contrastante, mas pode optar pelos bancos AMG Performance com um revestimento especial com quatro opções de pele diferentes.