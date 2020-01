Mercedes oferece fotos espia oficiais do novo EQS a lançar no final de 2020 O grande rival do Porsche Taycan está praticamente pronto e a Mercedes, depois de algumas fugas de informação, entendeu por bem oferecer fotos do carro em ação. motores AutoMais motores/mercedes-oferece-fotos-espia-oficiais-do-novo_5e32b7bdec64cc12b38540b1





O grande rival do Porsche Taycan está praticamente pronto e a Mercedes, depois de algumas fugas de informação, entendeu por bem oferecer fotos do carro em ação.

O EQS será o topo da gama EQ elétrica e será rival direto do Porsche Taycan, Tesla Model S e do novo Jaguar XF, que será, também, totalmente elétrico. O carro não é novidade absoluta, já que o EQS Concept, protótipo apresentado no Salão de Frankfurt o ano passado, revela como será o novo modelo da gama EQ.

Pelas imagens confirmam-se os rumores de estarmos perante um carro com o habitáculo puxado para a frente, um tejadilho arredondado, uma forma em cunha para beneficiar a aerodinâmica e cavas das rodas de dimensões generosas. O carro terá o tamanho de um CLS e o nome indica que terá o luxo e requinte de um Classe S.

Acredita-se que o carro deverá utilizar dois motores elétricos, um em cada eixo, oferecendo a capacidade de tração integral. A potência estará acima dos 400 CV e um binário de 700 Nm. A bateria de iões de lítio terá uma capacidade de 90 kWh o que permitirá uma autonomia entre 400 e 500 km. O carro será produzido em Sindelfingen, nos arredores de Estugarda.