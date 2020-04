Mercedes mantém operação comercial ativa através de vendas online A rede de vendas global da Mercedes continua a trabalhar, mas desta feita através da era digital, acelerando as vendas online. motores AutoMais motores/mercedes-mantem-operacao-comercial-ativa_5e8c95c28ca77d1967a3e807





A rede de vendas global da Mercedes continua a trabalhar, mas desta feita através da era digital, acelerando as vendas online.

Por isso mesmo, edurante o atual estado de emergência em Portugal, aMercedes-Benz mantém a sua plataforma de vendas online emwww.mercedes-benz.ptou através da sua rede de concessionários. Ou seja, pode fazer a aquisição do seu Mercedes através do telemóvel, tablet ou computador, com entrega do modelo a ser feita em sua casa.

A Mercedes tem ao seu dispor o “Business Development Center” para esclarecer qualquer dúvida, através do número 808 200 699. Deste modo, a Mercedes procura otimizar as plataformas digitais. Aproveitando esta situação,a rede de concessionários também está a sofrer uma transformação.