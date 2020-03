Mercedes lança CLA, CLA Shooting Brake e GLA com variantes híbridas Plug In A gama EQ Boost é alargada a mais dois modelos, o novo GLA e os CLA e CLA Shooting Brake, que passam a ter motorizações híbridas Plug In. motores AutoMais motores/mercedes-lanca-cla-cla-shooting-brake-e-gla_5e5e9b8bdfc596176d5ebd56





A gama EQ Boost é alargada a mais três modelos, o novo GLA e os CLA e CLA Shooting Brake, que passam a ter motorizações híbridas Plug In.

As três novas versões híbridas Plug In com a chancela EQ Boost, terão o sufixo 250e e estarão á venda daqui a meses equipados com a terceira geração da mecânica híbrida da Mercedes já disponibilizada no Classe A e Classe B.

O sistema utiliza o bloco 1.3 litros a gasolina com 160 CV auxiliado por um motor elétrico com 103 CV e 300 Nm de binário. O motor de arranque híbrido foi desenvolvido para ser compatível com a caixa de dupla embraiagem com oito velocidades. O sistema é alimentado por uma bateria de 15,6 kWh, oferecendo uma autonomia em modo elétrico entre 70 e 79 km, dependendo do modelo. O CLA 250e têm um consumo homologado de 1,5 l/100 km e emissões entre b31 e 35 gr/km. Já o CLA 250e Shooting Brake começa nos 1,6 l/100 km e emissões entre 33 e 37 gr/km. Finalmente, o GLA 250e tem como consumo médio 1,6 l/100 km e 38 a 42 gr/km de emissões.

A bateria pode ser carregada a velocidade até 24 kW, permitindo que seja possível ter a bateria carregada entre 10 e 80% em cerca de 25 minutos, mas também pode ser carregada numa Wallbox de 7,4 kW. O sistema MBUX de info entretenimento terá novos modos de condução “Electric” e “Battery Level” que autoriza diversos níveis de regeneração e um sistema de pré-aquecimento controlado via smatphone.