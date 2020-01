Mercedes GLE 63 AMG Coupe “despe” a camuflagem a caminho de Genebra O rival do Porsche Cayenne Coupé está pronto para ser revelado no Salão de Genebra, tendo já despido boa parte da camuflagem. motores AutoMais motores/mercedes-gle-63-amg-coupe-despe-a-camuflagem-_5e31c88ab34dee12adb155f5





O carro não tem muitas diferenças face ao GLE 63 AMG que foi revelado no Salão de Los Angeles de 2019, sendo as maiores encontradas no facto do carro ser uma versão coupé. Por isso, lá está a grelha Panamericana, o para choques dianteiro agressivo, as cavas das rodas musculadas e, depois, uma traseira elegante com as quatro saídas de escape.

Para mover o GLE 63 AMG Coupé, lá estará o V8 de 4.0 litros com hibridização ligeira com tecnologia de 48 volts com 605 CV e 850 Nm de binário, na versão S. Tem quatro rodas motrizes do sistema 4Matic e uma caixa automática de 9 velocidades.