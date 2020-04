Mercedes GLE 350de à venda em Portugal a partir de 84.700€ A versão híbria “Plug In” diesel do GLE já está á venda em Portugal. O SUV da Mercedes estará disponível nas versões normal e coupé. motores AutoMais motores/mercedes-gle-350de-a-venda-em-portugal-a_5e861209fed2021973b4f0ca





O híbrido “Plug In” do GLE oferece 106 km de autonomia elétrica (gralças a uma bateria de 31,2 kWh), consideravelmente mais que a maioria dos modelos do seu segmento, tem um motor diesel como companhia do motor elétrico, assegurando 306 CV e 700 Nm de binário. Consumos de 1,1 l/100 km e emissões de CO2 de 29 gr/km, completam a oferta sustentável deste GLE 350de. Com capacidade de recarregar entre 10 e 80% da bateria em 20 minutos, recarrega entre 10 e 100% em 30 minutos.

Já está à venda em Portugal, custando 84.700 euros a versão GKLE 350de 4Matic e 96.650 euros o GLE 350de 4Matic Coupé.